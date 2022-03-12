汪小菲（現改名：汪少菲）去年結束和大S10年婚姻後，隨即傳出有新歡，和小他14歲的女星張穎穎被拍十指緊扣約會，日前台灣狗仔葛斯齊更披露張穎穎和汪小菲之間有嚴厲「家規」，恐是汪小菲至今不敢回應大S再婚的主因。昨(11日)張穎穎親上火線，喊冤強調：「一直保持沉默，不代表是事實」，有人嗆她到底是不是「知三當三（明知是小三還要當小三）」？張穎穎也罕見回應：「不是」。

大S閃婚具俊曄後，外界就相當好奇汪小菲的回應，但據知汪小菲曾接媒體致電詢問，但聽到「熙媛」2字他便掛電話，不做回應。資深狗仔葛斯齊最近則上節目《你的豪朋友》，爆料張穎穎對汪小菲下了嚴格家規，其中包含：「1. 手機我願意什麼時候看什麼時候看，人臉辨識也是我。2. 亂加女生留微信被發現100w。3. 被發現和女生聊騷200w。4. 喝酒後懷念前任看照片發微信500w。5. 如被發現和女生喝酒聊騷上床1000w。一但被發現直接轉錢，藉口不聽，謝謝合作」。

張穎穎昨晚發文。（圖／翻攝自張穎穎YY微博）

對此，葛斯齊猜想也許是這些家規奏效，才讓汪小菲不敢多提前任，但對於家規真偽，汪小菲和張穎穎都沒在第一時間回應。張穎穎昨晚忍無可忍，痛苦寫下：「一直保持沉默，不代表是事實。被網暴了這麼久，我還是不想傷害任何人，但我也不想替任何人背鍋。」

張穎穎回應網友。（圖／翻攝自會火微博）

之後有網友回應張穎穎：「就是說沒評論過你，能不能說句真心話，你是不是知三當三？」，引來張穎穎難得澄清絕對不是小三上位，強調：「不是」，其他網友見此說：「這種事讓男的出來回答唄」、「其實大家都心知肚明」、「每次都說的含含糊糊不清不楚，既然想說就說清楚」、「好像受了多大委屈一樣」。