轟動華人圈的藝人王力宏與前妻李靚蕾婚變，已延燒回台灣，兩人法庭對壘的台灣版，今天台北地院家事法庭將首度開庭。由於家事案件採不公開審理，且法官為避免引起媒體騷動，決定雙方由律師進行視訊開庭，因此律師和王、李兩人都不會現身法院，以免狀況失控使原本調解目的失焦。

李靚蕾是在今年1月29日，向北院遞狀聲請「酌定未成年子女權利義務行使負擔」，簡稱酌定親權行使，是指父母因欲結束婚姻或雖未離婚，但已有6個月以上未共同生活，若雙方無法對未成年子女親權，也就是監護權達成共識，或原有共識但不利於子女，或親權人未盡保護教養義務而對未成年子女不利時，可向法院聲請裁判。

法官審視相關卷證後，將判決由父親王力宏或母親李靚蕾，享有三名未成年子女的監護權。但因酌定親權屬強制調解案件，法官在進入審理前，必須安排雙方先行調解，所以今天首度開庭便是上述的調解庭，雙方將透過視訊開庭，在庭上各自陳述意見後，由法官及兩造尋求出最大的共識，試圖以調解的方式圓滿收場。