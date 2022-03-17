百萬YouTuber理科太太去年與老公John正式離婚，5年婚姻就此劃下句點，兒子則是留在身邊由她照顧，恢復單身後也曝光凍卵的術後照片，坦言是想要減少遺憾，雖然雙方透過家事法庭調解，目前還尚未達成共識，但談到前夫John仍是大方獻上祝福，希望對方一切都好。

理科太太離婚後在IG貼出多張照片，包含術後躺在病床上憔悴模樣，及取卵後腹水堆積而出現的凸肚照，更秀出「卵子相簿」，成功凍了29顆卵，至於為什麼要凍卵？她表示當今女性已跟媽媽那一代不同，強調生兒育女不再是女性預設值，生育與否不是必要，而是選擇，更強調選擇凍卵並非期待第二春，還是本來就有生二寶的規劃，只是人生規劃改變了，因此停擺一陣子。

根據《ETtoday》報導，理科太太表示與前夫早就有離婚想法，當時也接受婚姻諮商，希望能將關係修復好，但努力幾個月後，覺得分開才是對彼此都好的方法，因此選擇好聚好散，也祝福他接下來一切都好，對於被外界猜測會離婚是因為「太強勢」，理科太太表示影片短短10分鐘，就會讓人有既定印象，對外界多種揣測並不意外，因此這段時間選擇不看網路留言，而是調適好心情和顧好小孩，讓關心她的親友安心。

此外，她也以繪本故事向兒子解釋什麼是離婚，讓他了解即使爸媽分開依然如以往般愛他，甚至只要兒子想爸爸，就會開視訊讓兩人聊天，自己則是選擇在旁不入鏡，目前因為疫情尚未趨緩，她暫時沒計畫讓兒子到美國求學，坦言若兒子未來想到美國讀書，也會尊重他的決定，提到是否有新戀情?她表示身邊還沒有這樣的人出現，但若前夫有新戀情，會大方獻上祝福，畢竟有人在旁邊照顧他也不錯。