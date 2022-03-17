日本福島縣外海16日晚間11點36分（台灣晚上10點36分）發生規模7.4強震，福島、宮城最大震度達到6，當地時間上午8點為止，已有2人喪生、至少百人受傷，東北新幹線還因此出軌，讓近來返回日本的田中千繪趕緊在臉書報平安，強調自己與家人都平安無事，無須過度為她們擔心。

田中千繪昨（16日)在臉書曬出享用美食的照片，目前返回故鄉日本的她，終於吃到好久不見的日本便當，由於正逢春天來臨之際，更極力推薦適合在日本新幹線上邊看風景邊吃，只不過礙於疫情還不太敢在電車內吃東西，從照片中看到便當盒九宮格內有3種不同口味的飯，加上豐盛的配菜，讓她頓時不知道從哪道菜下手，直呼：「是幸福的選擇困難症」，更道出心中願望就是希望能早日開放日本觀光。

由於日本福島縣外海16日晚間發生規模7.4強震，目前已有2人喪生、至少百人受傷，更導致東北新幹線16節車廂出軌，負責該路線的JR東日本今早也公布新幹線受損最新狀況，從照片中可見梁柱鋼筋外露全毀、鐵軌震到變形，可見地震威力巨大，田中千繪也在第一時間就於臉書報平安：「剛剛日本發生很大的地震，我跟我的家人都平安無事，請大家不用擔心喔」。

對此，網友紛紛留言關切：「有地震啊，還好人平安就好」、「願日本東北友人們平安順利！好像東京大停電」、「天佑日本，能保平安！希望地震災情輕微，這樣祈禱著」、「天佑日本，大家一切平安」。