櫃買中心配合上櫃公司110年度財務報告公告，規劃一系列之「櫃買市場業績發表會」，將自3月29日起於櫃買中心官網以線上直播方式舉辦（不開放投資人現場參與），歡迎投資人踴躍至線上觀看。

櫃買中心表示，近年來在政策之積極宣導與推動下，上櫃公司在從事企業經營之同時，日益重視公司治理、發展永續環境、維護社會公益及強化資訊揭露等相關事項，陸續將其納入公司之管理方針與具體營運活動，除符合國際潮流趨勢外，並據此建構以永續發展為本之長期競爭優勢，永續發展亦已成為當前投資市場之熱門議題。

3月29日（下周二）及4月1日(下周五)首先特別推出「永續發展」主題，邀請砷化鎵微波電晶體與積體電路專業晶圓代工廠商穩懋（3105）、功能性保健食品與保養品廠商大江（8436）、醫療器材與醫建工程廠商太醫（4126）、高爾夫球具與碳纖維複合材料廠商明安（8938）、高科技產業專業統包工程廠商朋億（6613）及PTA純對苯二甲酸氧化觸媒廠商美琪瑪（4721）等6家公司經營團隊，線上直播說明公司財務業務最新發展情形及產業概況。

本系列業績發表會主題豐富，各場次皆由上櫃公司經營團隊說明營運績效及對未來產業前景看法，是投資人進一步瞭解企業營運發展契機及研究產業的最佳平台。各場次業績發表會簡報資料可於會議前一營業日至活動網頁下載，投資人亦可於活動網頁提問欄位輸入想詢問公司的財務業務問題，另各場次皆有錄製影音檔，置於櫃買中心網站提供投資人點閱觀看，可查詢櫃買中心網站（https://www.tpex.org.tw；「首頁\最新訊息\櫃買影音」）。