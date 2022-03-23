台北市無黨籍美女議員林穎孟，涉嫌在2018年至2020年間以人頭助理詐領公費助理費數十萬元，檢調昨（22）日兵分6路前往調查，包含林穎孟在內共3人被約談，檢方訊後諭令林穎孟100萬元交保；而林因一時籌出不百萬保金，只得睡拘留室。針對此案，媒體人黃揚明指出，詐領助理費幾乎成為全台基層民代的共業，「光是這一屆就有數十位縣市、直轄市議員遭到檢調起訴、判刑！」

黃揚明在臉書表示，林穎孟當初參選時，打著進步力量的招牌，主打護勞權等價值，還以「讓議會更透明」為訴求當作政見，但沒想到會被助理踢爆是慣老闆，讓黃揚明開玩笑說，「這個案例告訴台灣所有的政治人物：請善待助理，否則，真面目被揭穿，只會是場悲劇」。

黃揚明說，「詐領助理費」幾乎成為全台基層民代的共業，光是這一屆就有數十位議員遭檢調起訴、判刑，且黃揚明指出在都會型的台北市，多數議員應該不需要擔心薪資或助理費不夠用在婚喪喜慶等開銷，加上林穎孟還是打著進步價值的民代，通常不走這類型的基層服務，沒想到竟會捲入人頭詐領助理費風波。

不過林穎孟面對媒體詢問時，連喊2次「我沒有！」黃揚明因此提醒「在案情還不明朗之際，我們還是要靜觀其變，看最後檢調偵辦的狀況再來評斷」。