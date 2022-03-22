北市美女議員林穎孟被移送(陳志賢攝)

台北市美女市議員林穎孟遭檢舉涉嫌自2018年 至2020年間以人頭助理詐領公費助理費數十萬元，涉犯《貪汙治罪條例》、偽造文書罪。北檢22日指揮調查局新北市調查處兵分6路前往市議會，搜索林女辦公室等處，約談林女、人頭助理郭羿岑、郭任職的「米達克」公司蕭姓負責人3人到案。調查局晚間將林女移送北檢複訊。林女面對媒體詢問有沒有詐領助理費時，直說「我沒有，我沒有」。

出身太陽花學運，擁有台大社會學研究所碩士學位的林穎孟，打著勞權、性平的大旗，當選台北市議員，2020年間遭多名助理爆料違法要求女助理請生理假要附憑證，甚至還安排人頭詐領助理費、挪用助理的勞健保補助款，根本是「議會慣老闆」、「假面甜心」。

林女去年向北檢提告5名前助理不實爆料，涉嫌妨害名譽、妨害信用、另助理們曾在辦公室內，緊跟著她，要求她「講清楚，別落跑」涉嫌恐嚇等罪。但檢察官認定前助理爆料內容都有所本，今年1月不起訴5人。

不過，檢調懷疑林女自2018年至2020年間涉以人頭助理詐領市議會公費助理費數十萬元，涉犯《貪汙治罪條例》利用職務詐取財務、《刑法》偽造文書等罪。北檢22日指揮調查局新北市查處前往市議會，搜索林女辦公室等6處地點，並約談林女3人到案。