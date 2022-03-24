前台南市議長賴美惠23日因議員任內時涉及詐領助理費遭搜索，檢察官漏夜偵訊，24日凌晨諭知30萬交保候傳，陳姓助理因涉嫌重大，有勾串共犯與證人之虞聲押、吳姓助理5萬元交保。賴是否當場認罪，檢方以偵查不公開為由拒絕明說。

賴美惠為台南市議會首任女議長，原為國民黨籍，後倒戈加入民進黨。

台南市升格直轄市後，賴美惠在當時台南市長賴清德力挺下，一躍而起擔任首屆台南市議長，不料第2屆欲連任時，在民進黨議員席次過半數情況下，意外遭遇綠營跑票敗給國民黨籍的李全教，由李當上議長，一度淚灑議場。

隨著李全教賄選案2016年8月判決無效定讞，賴美惠再次當次補選當選議長，但任期結束宣布退休，交棒給兒子李宗翰參選，李順利當選後，在議場展露初生之犢不畏虎的表現。

詐領助理費案延燒全台，台南市國民黨籍7連霸議員蔡淑惠日前也遭搜索後交保，國民黨台南市議會黨團曾抨擊檢方辦藍不辦綠，台南地檢署檢察官23日以賴美惠在議員任內涉詐領助理費，一口氣搜索賴在溪北地區的8處據點，傳喚包括賴本人在內共8名被告、6名證人。

台南地檢署表示，賴美惠及其助理在台南市升格直轄市後的第1、2屆議員期間，分別以虛報親友人頭方式，詐領助理費達200多萬元，涉貪污治罪條例利用職務詐領財物罪與刑法使公務員登載不實文書罪。經偵訊後，賴美惠24日凌晨30萬元交保、陳姓助理因涉嫌重大有串證之虞聲請羈押、吳姓助理5萬交保，其餘11人訊後則均請回。