桃園市接連發生工廠大火，尤其「雙福」火災釀空汙讓地方苦不堪言，藍營議員不但痛批市長鄭文燦疫情跟火災爆發時都不在桃園是「祝壽市長」，更群起要求比照泰豐輪胎火警，成立「求償專案小組」大範圍補償，鄭文燦說2案揚塵和異味與泰豐大範圍落塵不同，但已要求2業者補償周邊社區和學校。

國民黨議員黃敬平細數鄭文燦行程，直指桃園出大事，市長卻趴趴走，像是27日大潭群聚跑到新莊祝壽、10日至14日「5天4大火」時到台南觀禮、1月2日桃機疫情時到台中輔選、去年11月21日超商店員遇刺也到台北宣講，諷刺是「祝壽市長」，疫情就丟給衛生局長王文彥、火災丟給消防局長謝呂泉。

黃敬平和同黨議員葉明月、涂權吉、褚春來、周玉琴都不滿美福倉儲和家樂福物流中心釀嚴重空汙和農損，甚至死魚遍野，尤其美福還持續復燃，現場瀰漫惡臭，除應按日重罰，更要求比照泰豐輪胎失火案賠償周邊居民。議員黃婉如更諷刺，泰豐時鄭文燦第一時間英勇跳出捍衛市民，但「雙福案」不見給社會交代，「不連任就懶得爭取了！」

舒翠玲則感嘆2015年至今桃園發生42件大型工廠大火，危害生命還有空汙、水汙等公害，不能一句「於法無據」廠商就不用負責，建議針對工廠火警訂定災後賠償自治條例，更要建立建物1500平方公尺以上者要有防火設備區分隔。

「不要躲在英勇消防弟兄後面，行情緒勒索之事！」無黨籍議員更是砲火全開，質疑美福和鄭文燦「交情匪淺」，致清理牛步，也未成立緊急公害糾紛處理小組，民眾求償無門，要求提供廢棄物處置計畫書還以個資法推託，怒斥：「交情重要還是幫市民討公道重要？」

「民眾權益一定要確保！」鄭文燦說，美福和家樂福都以《空汙法》最高額500萬開罰，也直言2案是揚塵和異味，與泰豐大範圍落塵影響159里不同，不能相提並論，但已要求2業者跟社區和學校協調補償，由楊梅和蘆竹公所當窗口。

鄭文燦強調美福倉儲火警事件是特殊個案，廢棄物清運仍以安全為第一優先考量，因評估運送大型機具進入高樓層進行清運有一定風險，所以目前清運速度較為緩慢。環保局長呂理德表示，目前廢棄物清理每日約可清理400至600噸，業者也承諾20天內會將廢棄物清運完畢，至於公害糾紛調處需雙方當事人合意才能夠進行，現行法令並未規定強制進行調處。

鄭文燦也提到案發後已跨局處組「大型倉儲防災輔導專案小組」，針對76家2萬平方公尺的大型倉儲場所總體檢，檢討後也認為消防法要修法，建議消防署要求大型倉儲做好防火間隔，也要讓業者在防災跟救災的責任上應課予比較大的責任，包括自主的消防演練，不能只有靠消防弟兄。鄭文燦不諱言，在火災發生後就已經向家樂福建議，雖然它是亞洲最進步的倉儲物流中心，但未來重建時，希望能夠在防火、防災的設計上，能夠採取更高的標準，要比法令更高。

鄭文燦也一度和黃敬平唇槍舌戰，數度表示黃在抹黑、惡意連結，強調自己無法事前預知火災的發生，但近期2起火災事件，他都在事發第一時間親自指揮，並多次以公開或非公開的形式，前往現場視察、了解情況，非常清楚火災救災進度及後續處理，對於疫情，同樣由市長負責指揮。他重申市長行程均為公開資訊，擔任市長以來他的心思都在桃園，且95％時間都放在桃園市政，相信市民朋友都了解。