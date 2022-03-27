民進黨新北市中和區議員參選人張嘉玲26日成立競選辦公室。（張嘉玲提供）

民進黨新北市中和區議員參選人張嘉玲26日成立競選辦公室，前立法院長蘇嘉全、蘇治芬、羅致政、蔡易餘、陳明文、江永昌、邱泰源等多位立法委員前來站台助講，表達支持，現場湧進超過滿場熱情民眾，為張嘉玲加油，氣勢如虹。

張嘉玲致詞時除感謝支持者，並介紹後援會總會長游世全及各後援會代表，也說明參選初衷，更提出「四大優先」政策，希望為中和帶來改變，爭取選民支持。

張嘉玲致詞時首先感性表示，從參與初選以來，不論是早上送車還是掃菜市場，都感受到很多熱情支持，讓她很感謝。她也表示，從過往經驗的學習，讓她深刻體會到人民的需要，就是民意代表的責任，能夠為民眾解決問題她非常高興。

張嘉玲更強調，在這段時間以來她聽見很多民眾的聲音和需要，特別是擁有數十年好交情的中和在地委員江永昌，不僅給她最大的鼓勵，更給她許多中和發展的建議，她也在場提出「市民主義優先」、「婦女弱勢優先」、「環境文化優先」、「青年生活優先」四大優先政策，並表示在進入議會後，一定會監督新北市府落實各項政策。

在張嘉玲致詞的最後也強調，她所擁有的市府經驗、行政院經驗，一定能為中和帶來改變，一定不會給大家漏氣，希望在四月民進黨內初選民調時，務必唯一支持，讓大家天天都嘉玲，中和好心情。

蘇治芬表示，認識嘉玲多年，嘉玲協助過謝長廷、蘇嘉全院長很久的時間，是非常值得肯定的幕僚，她也很欣賞，以嘉玲的能力應該要早點出來，非常高興看到她參選可以有自己的舞台，為社會、國家做更多事情，她也拜託雲林同鄉朋友，一定要支持，讓雲林人在新北有需要、中和有需要就可以找到自己人。

羅致政則表示，嘉玲是她的學生，身為老師，他非常高興看見擔任多年政治幕僚的嘉玲出來參選，願意站出來替民進黨在中和多爭取一席，並肯定以嘉玲的爆發力，一定能夠爭取到第三席議員，也希望中和鄉親幫忙栽培，讓優秀的政治人物順利當選。