羅智強爆朱立倫要求「連假暫不對外發言」 參選桃園市長急轉彎內幕曝光

關於年底的桃園市長選戰，台北市議員羅智強原本今(2日)上午要宣布參選，卻在昨(1日)和黨主席朱立倫通話近3個小時後，宣布取消，並說「我不是一個扭捏或裹足不前的人，而這次的一波三折與反覆並非我所願」。消息曝光後，引發不少網友爭論，有人就認為「不管您的決定是什麼我們都支持您，現在看朱主席的智慧了」、「應該選到底」。

羅智強凌晨2時在臉書透露，朱立倫告知他對桃園局勢的看法，要求他在清明連假期間暫不對外發言，給大家多一點時間冷靜沉澱，身為國民黨的一份子，必須尊重主席的整體戰略思考，也必須努力不讓國民黨陷入紛擾傷害，因此這個連假將繼續沈澱思考，總是希望能求得更圓滿的解方。

對於羅智強取消宣布參選的消息曝光後，不少網友在《LINE TODAY》相關新聞底下留言，有人就說「黨內不團結，自私自利，為此折損悍將，黨泡沫化遲早的事」、「沒有主見」、「搞不好羅智強想選個最基層的里長也沒有初選的機會」、「我難過了...小強竟然放棄桃園市長寶座」、「加油」、「支持強哥選桃園市」、「無限期支持國民黨派羅智強參選」、「早知道是這結果」。