52歲美魔女何如芸走出與王敏錡婚變陰霾後，今年過年期間到新加坡探視兩個兒子，大享天倫樂，近日她已回到台灣並結束隔離，也進棚開始新劇拍攝。今(17日)稍早，她曬出自己在片場穿著短裙背台詞的照片，可見她一人蹲在角落拿著劇本苦背台詞，極細雪白大腿根全都露，但也有網友笑說：「這個蹲著瞬間沒了氣質，變身小太妹上身」。

何如芸16年前與花蓮美崙大飯店董事長王敏錡結婚，生下兩個兒子，3年前爆出婚變，目前仍在打官司，而兩個孩子後來被送往新加坡念書，何如芸也因此和小孩過起遠距離的親子生活，今年過年前何如芸排開行程到新加坡見寶貝兒子，她發文笑說到了當地才知道防疫觀念大不同，開學後聽聞小兒子班上有8人確診，何如芸第一時間反問兒子吃飯時有沒有多注意？兒子則回已經特別找了一個別人不容易靠近的地方吃飯，還虧媽媽：「妳不是叫我要躲起來吃飯嗎」。

何如芸曬出自己背台詞露出美腿照片。（圖／翻攝自何如芸 Michelle Ho臉書）

而何如芸更分享，後來與兒子見面逛街後，自己一路上狂噴酒精，被大兒子罵說：「媽媽！妳這樣很丟臉耶！幹嘛這樣啦！吼！」，何如芸內心無奈說孩子小時候還沒新冠肺炎時，自己帶他們出門時老早就是到處噴酒精，怎麼可以說是丟臉？接著又被小兒子念：「媽媽！我不是剛剛才噴過，怎麼又來了？」，何如芸又碎念：「剛剛是剛剛，可是你又摸了別的地方」，最後自嘲「台灣媽媽真的很瘋狂！」

最近何如芸重回劇組工作，加入三立《一家團圓》的拍攝，稍早她發文寫下：「又開始，瘋狂背詞的日子⋯⋯」，照片中可見她穿著白上衣和黑色短裙，休息時間找了個無人的角落，拿起劇本念念有詞地複習台詞，一雙逆天美腿全都露，網友回說：「粉絲們也要入戲，這陣子就以『美蘭』相稱吧」、「這個蹲著瞬間沒了氣質，變身小太妹上身」、「美女。事業順利。收視長紅」、「好美呀～從以前就愛看妳演的電視劇了」。

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