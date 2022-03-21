大陸一線女星楊冪2018年和男星劉愷威簽字離婚，至今已恢單4年，只有跟魏大勛因合作綜藝節目傳緋聞，但從未公開認愛。近日，楊冪接受時尚雜誌訪問，被問到感情觀，大方承認天天都在期待愛情，前提是要打理好自己的生活，「如果太麻煩的話就算了。」

楊冪近期登上《時尚COSMO》大陸版4月份雜誌封面，採訪過程中，比起其他大牌藝人不愛談私生活，楊冪的態度倒是相當大剌剌，直言：「天天都在期待愛情，但期待歸期待，真談戀愛又嫌太麻煩了。」

楊冪觀察「累覺不愛」已經成為了現在年輕人的通病，因為光是整頓好個人的工作和生活就疲憊不堪，所以很多年輕人都不敢談戀愛，不過楊冪認為「一邊期待、一邊麻煩」的狀態並不矛盾，坦言：「我有啥不敢的？我只是會衡量會權衡，如果太麻煩的話就算了。當然，愛情永遠值得被真誠對待，前提條件是先整理好自己的生活。」

被問到期待不期而遇的浪漫愛情，還是一份踏實的歸屬感，很有想法的楊冪直言：「踏實的歸屬感，這個只能自己給自己，你不能從別人身上找歸屬感，這個風險就太大了。如果你把安全感完全寄託到別人身上，別人走了，你怎麼辦？」不過，楊冪也沒一定要轟轟烈烈的戀愛，而是開心即可，「誰說理智與情感就一定相對？」