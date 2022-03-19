福原愛和江宏傑離婚後，去年底扶正橫濱男，更傳出再婚可能性極高，新戀情看似相當順利，不過她近來遭到男方前妻曝光她寫的不倫情書，暗示她婚內出軌，現更還原她「倒追」橫濱男的過程，直指她滿口謊言。

福原愛去年3月被拍到和橫濱男約會，還同住飯店，雖然她事後否認不倫戀，並稱是等男方離婚後，兩人才在一起，未料卻被橫濱男前妻打臉，並曝光她寫給橫濱男的4封不倫情書，內容多以互相鼓勵為主，還以「最喜歡A的笑容的小愛」自居，導致前妻決定離婚。

此外，福原愛之前聲稱和橫濱男是6、7年前在朋友聚會上認識，但前妻表示橫濱男之前在酒吧打過工，當時福原愛是客人，第一眼就喜歡上男方，因此主動倒追，在杯墊寫上自己手機號碼示愛，不過當時橫濱男和前妻愛得火熱，所以沒和福原愛進一步認識，他只把這件事說出來炫耀而已。

福原愛不倫新聞鬧得沸沸揚揚，但她本人似乎沒受到影響，目前人在新加坡工作的她，仍在微博上分享工作日常，倒是消息傳到大陸去，讓不少網友都到江宏傑微博下留言「突然覺得網友欠你一個道歉」，引發熱議。