一名妙齡女在結婚前突然懷孕，但不確定孩子生父是誰，心生墮胎念頭，於是找當時曾交往的富商男友簽名同意，但富商男友怕殺生不肯簽名，給予女方2900萬讓她安心養胎生產。但女方拿到錢還是不想要孩子，又找張姓男友幫忙簽名，張男明知肚子裡的孩子不是他的，仍直接取她進門並答應扶養小孩，但養了6年後反悔，提告要求妻子付他207萬扶養費和工作損失，法官調查，女方婚後給張男的花費，遠大於張男的付出，因此判決免免賠。

張姓男子向法院提告稱，他和妻子於民國103 年結婚，但雙方在109 年7月28日和解離婚，妻子在於104 年間產下兒子，還向他說這是他的小孩，並要求他辦理育嬰留職停薪照顧兒子。

張男控訴，但是孩子的富商親生父親，在108年間向高雄少年及家事法院提起確認與兒子親子關係不存在訴訟，最後法院判定兒子竟然不是自己親生，才知道被老婆欺騙，因此認為6年來，他花了45萬撫養費、工作損失186萬，要求老婆應賠償207萬餘元。

但是女方卻稱，「我自己也不是很清楚兒子是老公還是富商的小孩，我要拿掉小孩，先要求富商簽名，富商怕殺生不敢簽，給我2,900 萬元，我又要求老公簽名，老公說要跟我結婚把小孩生下來，我並沒有欺騙老公。」

女方控訴，「結婚後被告就一直跟我要錢買名牌包買車，原告本來在自己哥哥開的公司上班，跟哥哥吵架想離職，是為了領育嬰津貼才請育嬰假，根本不是要照顧小孩，我自己有請保母照顧小孩，讓小孩去念幼兒園，養小孩的費用都是我付的，我還每個月給原告2萬元生活費，原告信用卡帳單也是我付的，原告不僅半毛錢都沒有付，還把小孩帶去臺北要脅我付300 萬元。」

法官查出，女方明確提出相關收據、雙方通訊軟體對話紀錄、丈夫帳戶交易明細資料、信用卡繳費明細資料全部屬實。因此審酌女方支出費用金額，實質遠大於老公所支出費用金額，應認女方已依其經濟能力分擔對兒子扶養義務，並未因此有不當利益，因此判免賠。