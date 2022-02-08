新竹陳姓男子透過網路交友軟體認識黃姓女子，因黃女表示遭前男友拍裸照並打算在網路散布，陳男騙稱可幫忙取回裸照，詐騙黃女11萬元多，犯後逃亡遭通緝被逮，台灣高等法院維持一審認定，依詐欺罪判囚8月，未扣案犯罪所得11萬元沒收，全案定讞。

陳男知道黃姓女網友急欲取回被拍的裸照，他見有利可圖，明知並不認識黃的前男友也無法解決此事，竟在2018年5月至同年6月15日期間，向黃女佯稱可代為取回其裸照之檔案，惟需支付30萬元至40萬元之處理費用等語。

黃女誤認陳男確能替其向前男友取回裸照之檔案，2018年6月15日中午12點交付11萬元現金給陳男，陳收受款項後，即一再拖延，嗣並避不見面，黃女才知道受騙，向警方報案。

一審及二審認定陳男罪證明確，考量他犯後經通緝始到案，且一再飾詞辯解，否認犯行，又未與被害人達成和解，賠償其損害，犯後態度難謂良好，判處8月徒刑確定。