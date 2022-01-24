台北市一家育幼院蕭姓女輔導員涉嫌多次持手機拍攝男童洗澡裸照，去年台北地檢署起訴蕭女，檢方又從蕭女硬碟中發現10年前她曾拍下1名女童的2張裸照，24日將她依違反《兒少性剝削防制條例罪》追加起訴。

蕭姓女子負責照顧弱勢兒童，但她卻在2015年至2016年間，多次要求當時年僅7歲至11歲的男童共浴且不得關門，再持手機拍攝男童全裸照片，共計8人受害。2019年男童在兩性平等課程中，提及遭輔導員拍攝裸照一事，引發育幼院職員起疑檢舉，檢方介入偵辦查獲。