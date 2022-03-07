舞思愛日前在新店圓頂劇場舉辦音樂會。（愛玩音樂提供）

舞思愛日前在新店圓頂劇場舉辦音樂會。（愛玩音樂提供）

在《超級星光大道》獲季軍佳績的阿美族原民歌姬舞思愛熬20年圓夢出輯，去年底發行首張母語專輯《那葡萄樹上的女孩》，日前選在新店圓頂劇場舉辦音樂會，她透露目前正在籌備第2張專輯，已和老公溝通好要在4年內達成3張專輯及生2個孩子的目標，舞思愛發豪語說：「如果時間配合的好，不排除將『帶球』製作第三張專輯，發行後可無縫接軌直接生第二胎。」聽到舞思愛「多產計畫」，主持人黃子佼驚喊：「有需要把自己逼成這樣嗎？會不會太多產？老公確定受得了嗎？」在台下的老公馬上比出OK手勢，眾人鼓掌叫好。

舞思愛與經紀人、也是她結婚六年的老公「玩聲樂團」主唱鍾宜勳，為了此次發片，夫妻倆把結婚5年攢下的積蓄全用上，從專輯企畫製作宣傳到拍攝MV、辦分享會前後花了200多萬，夫妻倆簡直「散盡家產」，樂觀的兩人抱著錢再賺就好的決心，舞思愛打趣說：「這張專輯就像是我們第二個『小孩』，熬啊熬地花了一年多才完成。」

舞思愛此次為音樂會斥資百萬打造絕美的室內森林造景，將整座葡萄園搬進飯店宴會廳，一草一木甚至連葡萄樹及樹上果實，都是真實植物移栽到現場，主持人黃子佼看到如此盛況讚嘆連連，摸到葡萄樹「本尊」忍不住說：「人生第一次在葡萄樹下主持記者會。」

選在圓頂劇場舉辦，除了考量室內挑高空間13米、能把葡萄園移植到現場，另一個原因是這個場地正是她當年結婚的會館，能重回跟老公結縭一輩子的地方發表作品，意義重大；她感性表示：「這是一個充滿愛的地方。」演唱最後一首〈不要忘記〉時忍不住淚灑現場，數度哽咽表示：「終於圓夢了，心中有太多要感謝的人，而且每次聽見歌曲中父親叮囑要記得自己的出生、記得自己阿美族的身份。」