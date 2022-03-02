淺堤樂團主唱依玲。(淺堤提供)

獨立樂團淺堤近期舉辦新專輯《婚禮之途》發片巡迴演唱會，繼完成高雄、台中場之後，將在3月5日前進ZEPP演出，同時也公布台北場嘉賓請到金曲創作才子HUSH合力獻聲，主唱依玲開心表示：「終於可以把最原汁原味的〈禮物〉帶給大家，很開心邀請HUSH來當我們的嘉賓，當天還會準備意想不到的驚喜！」

除了忙著即將到來的台北專場，淺堤近日還邀請獨立音樂圈眾多好友獻唱新專輯曲目〈恬恬一下仔〉，包含鄭宜農、拍謝少年、老王樂隊、洪佩瑜、雷擎，以及Youtuber那那大師都讚聲支持，不但展現樂團好人緣，也讓一首充滿溫暖的歌曲，多了更多力量支持。

淺堤去年底發行第二張專輯《婚禮之途》獲得各方好評，特別邀請金曲創作才子HUSH合作新歌〈禮物〉，團員都非常欣賞HUSH的才華，主動提出邀約，也順利牽起這段緣分。依玲表示：「〈禮物〉的靈感來自於一場婚禮的啟發，隨著年紀增長，對於結婚也有不同體悟，很高興能跟HUSH對唱，錄音當天不但非常快速順利，HUSH的合音更讓歌曲增加不少溫度，這次台北專場終於有機會完整唱給歌迷聽。」

淺堤《婚禮之途》發片巡迴演唱會從從家鄉高雄啟動，高雄流行音樂中心執行長李欣芸也特別到場為樂團打氣。台中場則安排玩「傻瓜相機接力」遊戲，進場前讓觀眾拿相機隨意拍照，再把沖洗照片放到粉絲團，台中場當天還有一位歌迷舉起手機打上「嫁給我」，當眾與主唱依玲示愛，讓她在台上害羞大笑，更感受到台中樂迷無比熱情。