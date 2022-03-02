J.Sheon總彩排展現成果，演唱新歌〈不良示範〉。（羅永銘攝）

J.Sheon今為首次北流演唱會進行總彩排。（羅永銘攝）

J.Sheon將於5日舉辦「J.SHEON 2022硬要裝Ｂ」演唱會，2日於練團室進行總彩排，除了演唱新歌〈不良示範〉，也和眾多嘉賓一一完成彩排，為本周六開唱做最後衝刺。J.Sheon原本生活習慣都是早上才睡覺，為演唱會做了蠻大的調整，因為睡醒喉嚨會水腫，所以他每天早點起床喝水、做一些暖身。他也運動、忌吃甜食，以免甜食吃太多容易卡痰。

至於在演唱會上如何呈現裝B的感覺？他表示，其實有墨鏡就很有裝B的感覺，建議來參加的朋友戴墨鏡，一是可以裝B，二是能保護眼睛，因為舞台燈光做的很炫，所以戴墨鏡應該還不錯我，「獨裝B，不如眾裝B」，如果大家可以一起裝B才會是一個盛大的派對。

J.Sheon花了很多時間準備，覺得這次演唱會像是在寫申論題，雖然像是音樂生涯的一次隨堂考，不過可以盡情發揮，寫考題寫得很開心！他預告當天嘉賓數量很多，有合作過的也有新面孔，歡迎大家來確認J.Sheon音樂圈的人際關係，他也預告今年有計畫出新專輯。購票請洽寬宏售票、萊爾富、OK便利商店。