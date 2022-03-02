今日下午4點半左右，一名網友在臉書社團發文，她表示在「建德路一直聽到『轟~轟~』的聲音，是不是要打過來了」，馬上引起大批網友留言表示自己在桃園、大園、內壢、霄裡都有聽到，甚至還感覺到有搖晃，窗戶都在震動；也有網友表示在龍潭每天都聽到，網友們紛紛猜想「轟~轟~」巨響的聲音來源。

有名網友在臉書社團「記憶八德」發文，她表示在桃園八德「建德路一直聽到『轟~轟~』的聲音，是不是要打過來了」；貼文一出，引起網友熱議表示「大溪也聽到了」、「我是一直聽到蹦蹦的聲音」、「大園也有耶」、「下交流道 超大聲的」、「僑愛這裡也有聽到，我剛好在洗衣服，以為洗衣機要爆炸了」、「我還以為我耳朵怎麼了」、「到現在持續還有這個聲音」、「龍潭也有 幾乎每天都聽到」、「我以為是打雷耶」、「大㓓也有，要先買好罐頭嗎？」。

甚至還有網友表示，除了聽到聲響，還感覺到在搖晃，「我也有聽到，窗戶還會有搖晃的感覺」、「中原大學附近也有窗戶都有點震動」、「廣福路也有..到底是什麼啦？窗戶都在震」。

對於桃園市八德區發生「轟~轟~」巨響聲，大溪警分局表示，確實有聽見類似聲響，其聲響似乎「來自天空深處」，目前未接獲民眾報案，也未造成損失。

有桃園網友臉書發文聽到「轟~轟~」聲響，懷疑是不是要打過來了，許多網友表示也有聽到。（翻攝自臉書記憶八德）

有桃園網友臉書發文聽到「轟~轟~」聲響，懷疑是不是要打過來了，許多網友表示也有聽到。（翻攝自臉書記憶八德）