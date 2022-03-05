J.Sheon出道5年今晚首度舉辦大型演唱會。（羅永銘攝）

J.Sheon出道5年今（5日）首辦大型演唱會「J.SHEON 2022硬要裝B」，眾好友登台力挺，包括茄子蛋主唱阿斌、Karencici、呂士軒、剃刀蔣、米奇林、饒舌團體違法、聲林之王準歌王同理、DJ 賴皮和DJ Keen等10位之多，爆笑的是，節目後段J.Sheon和YouTuber美麗本人唱到一半突然走下台發紅包，只因今天是「大年初34」，要向歌迷拜個很晚的晚年。

J.Sheon今晚頂著一頭金髮high唱〈平行宇宙intro〉等歌揭幕，整場演出連換3套勁裝，吸引數千觀眾欣賞；中場獻唱〈囚〉，他幽默搞笑：「大家的演唱會都喊秒殺秒殺，我是出了名的秒不殺，我分殺、分12個月殺。」風趣表達開唱喜悅。

中場安排DJ台，瞬間切換為Party模式，Youtuber美麗本人登場後，J.Sheon搭著升降台升起，位置剛好卡在美麗本人的胯下，畫面爆笑。2人合唱〈早上PaPaPa〉時突然表示「現在是大年初34，要拜個很晚的晚年」，隨後走下台發紅包，1樓歌迷不斷湧向台前，險些暴動。

節目高潮不斷，尾聲舞台大螢幕向2側打開，J.Sheon和茄子蛋的主唱阿斌，搭著價值如同一棟房子的賓利車出場，首度合唱〈別問很可怕〉及〈浪子回頭〉，也是J.Sheon第一次公開演出台語歌，為演唱會畫下完美句點。