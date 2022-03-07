方馨飾演酒吧老闆娘。（台視提供）

王樂妍演台語劇壓力大。（台視提供）

邱琦雯角色苦情。（台視提供）

台視4月將在《嘉慶君遊臺灣》之後，推出本土劇女神方馨、王樂妍及邱琦雯 主演的60周年台慶大戲《美麗人生》，3姝在8點檔耕耘多年，各擁廣大粉絲，這次在《美麗人生》首度合體，日前一起進棚拍攝主視覺，方馨飾演的酒吧老闆娘「許勉」氣勢十足、王樂妍飾演「王樂仙」天性樂觀開朗，而邱琦雯所飾演的「張玉琴」是認命的童養媳，苦情第一名。3個女人一同望向遠方，雖各自命運不同，但眼神同樣堅定充滿希望，期盼能闖出自己的一片天。

《美麗人生》故事建構在60年代的高雄旗津，以養蚵、造船拆船產業及當時美軍文化為背景，描述在地人物生活。方馨在劇中為人個性豪爽，對於王樂妍和邱琦雯遇到困難，也毫不考慮伸出援手，3人自此成為分不開的好姊妹。她透露自己很喜歡這個角色，義氣與勇氣兼具，為了家計、為了生活，獨立自主打拼，也認為自己頗有相像的地方，她笑著說：「許勉為家人朋友可以兩肋插刀！很多事喜歡自己扛，不喜歡拖累別人，我的個性也是這樣。」

王樂妍劇裡因為父親的關係，父女倆常常陷入「跑路人生」，這是她首度接演台語劇，並透露因此壓力大到失眠、大哭。王樂妍當初拿到劇本就心想：「哇！台詞怎麼這麼多，還全都是台語，結果那天壓力好大回家大哭了一場。」，連原本要跟方馨約吃晚餐都臨時爽約不去；一度因壓力太大水腫的她，一回台北、不用講台語，1周馬上瘦了4公斤！

王樂妍表示，自己是會講台語，只是許久沒有使用，或多或少會有些生疏，因此在得知新的角色後，就天天拿著劇本找導演練習，好在導演也花了很多時間在特訓她台語。她劇中除了有老公陳謙文，還有默默守護她的張雁名，偏偏張雁名從頭到尾台詞講國語，「跟他對戲時，常常他一講國語、我就忍不住跟著講國語而NG！我常不平衡生氣對他說：為什麼你可以不用講台語！」

邱琦雯劇中從小被當作童養媳，以夫為天的她一肩扛起家中所有大小事物，是劇中苦旦代表，進棚拍攝主視覺照片時，她數度入戲紅了眼眶。邱琦雯透露對於角色是既心疼又同情，不僅要侍奉婆婆、老公，連小姑也要一起服侍，劇中與老公王振復不斷生小孩，她也因此一直出現懷孕畫面。她心疼表示：「張玉琴背負著許多悲苦的事件與經歷，這些人生遭遇到的種種，也讓我替她感到委屈，讀本的時候都會忍不住掉淚。」