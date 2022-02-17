曾莞婷劇中喝醉誤闖鄰居盧彥澤家，還直接躺上床與他睡一晚。（TVBS提供）

曾莞婷劇中喝醉誤闖鄰居盧彥澤家，還直接躺上床與他睡一晚。（TVBS提供）

曾莞婷酒醒把盧彥澤踢下床。（TVBS提供）

曾莞婷在TVBS《機智校園生活》飾演訓導主任米蘭達，近日與盧彥澤在劇中演出首次床戲，盧彥澤憶起這場戲，笑談拍攝當天天氣很冷，有一顆鏡頭是要被曾莞婷踢下床，當時真心覺得曾莞婷的腳很冰，被踢的時候還自己加戲喊：「腳好冰！」之後便貼心幫她蓋上被子保暖，意外蹦出一些火花。

曾莞婷劇中邀約心儀對象喝酒慘被放鳥，藉酒澆愁後醉到誤闖鄰居盧彥澤的家，當自己家卸妝、洗澡之外，還直接躺上床與盧彥澤睡一晚，曾莞婷笑說自己現實生活中跟劇裡一樣，就算喝很醉還是會卸妝、洗澡，讓自己乾乾淨淨再躺到床上。她也分析可能是因為自己是個很ㄍㄧㄥ的人，喝醉時即使都斷片了，下意識還是會完成這些例行公事。

曾莞婷加碼透露，自己喝醉時連朋友都看不出來，可以跟對方聊天、交流，殊不知其實已經是大斷片的狀態，甚至還會逼酒，「希望對方的開心程度是跟自己一樣的」，被朋友喻為酒醉的大魔王。曾莞婷分享平常個性像男孩子，跟大家都像哥們，酒後則會開始撒嬌，自動轉為娃娃音模式，所以身邊朋友很喜歡看曾莞婷喝醉。

劇中被放鳥，問及現實生活中有無類似經驗？她笑說自己才不會主動邀約心儀的對象，是個生性害羞的女孩。

曾莞婷對首度合作的盧彥澤讚譽有加，誇他認真，靈活度很夠、戲感也很強，兩人拍攝前還會討論出新的表演方式，「很喜歡現場擦撞出劇本沒有的東西」。曾莞婷也羞說第一次對戲就直接床上見，好激烈！認為首次合作的氛圍很開心，還不小心一直笑場。盧彥澤則表示跟曾莞婷對戲時會很緊張，打趣地說：「很怕跟莞婷姐拍床戲變成男性粉絲的公敵。」

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