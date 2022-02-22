「各位聽眾朋友！千萬勿酒後駕車，損人不利己，不要認為酒後騎電動車及腳踏車不算酒駕唷！」太平警分局分局長葉志誠日前至電臺接受專訪，針對當前臺中市警方實施掃除「醉

」犯專案及最新酒駕修正規定，透過聊天方式與主持人互動，並透過真實案例宣導，讓空中聽眾們知道最新警政資訊及警方執法決心，近1小時的時光讓聽眾們獲益良多。

自去年12月1日起至今年2月28日止，台中市警方雷厲風行實施「掃除『醉』犯」防制酒後駕車專案勤務，加上酒駕新法相關修正規定，無非是呼籲社會大眾不要酒後駕車及勿輕忽酒駕造成之傷害。太平警分局分局長葉志誠21日下午前往電台接受訪問，與聽眾朋友在空中相見，並以實際案例宣導加深聽眾們印象，談天中也說明太平地區交通現況及警方在改善轄區交通之執法作為。

其中值得一提的是，很多民眾常常誤認為酒後騎電動車或腳踏車不算酒駕，其實這是錯誤的資訊，如果酒測超標仍會遭到罰緩或移送法辦，甚至連拒測都有處罰規定。

節目尾聲分局長葉志誠亦呼籲，酒駕損人不利己，警方將持續藉由強力執法來維持優質交通環境，執法取締僅是手段，最重要還是民眾的「觀念」，不可存有僥倖心態飲酒上路，避免酒駕肇事憾事發生。

★中時新聞網提醒您：酒後不騎車開車，安全有保障！