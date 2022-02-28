男凌晨狂歡後小憩再上路，派出所前等紅燈睡著遭查獲酒駕送辦。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

男凌晨狂歡後小憩再上路，派出所前等紅燈睡著遭查獲酒駕送辦。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

桃園男凌晨狂歡後睡一覺上路 派出所前等紅燈睡著遭警抓包酒駕

28歲黃姓男子趁連假和同事歡聚到今凌晨3點，擔心酒駕在車上小憩4小時，天亮才駕車回家，豈料卻在停等紅燈時睡著，用路人遭擋不斷按喇叭，桃園警方獲報前往，除叫醒睡死的黃男，將車移置路旁，並依規定酒測，驚見酒測值高達0.52MG／L，訊後依公共危險罪嫌送辦。

桃園警察分局景福派出所門口今早7點多傳來陣陣喇叭聲，值班警員林瑋凱與同仁立即外出查看，發現有輛自小客停在路中不動，車輛紛紛繞行通過，員警上前發現駕駛在車上睡著了，趕緊將其叫醒，並將車移置路旁安全位置。

員警請28歲黃姓駕駛下車配合盤查，黃男表示跟同事歡聚到凌晨3點，期間自己喝了3瓶啤酒，擔心酒駕問題，在車上休息4個小時，感覺酒退了才駕車回家，但在停等紅燈時，因為很疲倦睡著了，強調與喝酒沒有關係，員警請其配合實施酒測，酒測值竟高達0.52MG／L，讓黃男當場傻眼，全案依法移請偵辦。

桃園警分局指出，為貫徹酒駕零容忍政策，杜絕酒駕惡習以保護民眾生命財產安全，規畫於和平紀念日3天連假，執行取締酒駕勤務，截至目前已取締9件酒駕案件，包括公危案6件、行政罰3件，警方執法無假期，絕不容許任何人貪圖方便酒後駕車上路，危害他人生命安全，請民眾切勿以身試法，以免後悔莫及。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障