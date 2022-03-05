莽男酒駕後深夜狂飆 超車不成反遭聯結車夾困右腳骨折(翻攝照片／戴上容新北傳真)

35歲葉男今天凌晨2時許，駕駛自小客車狂飆在，行經新北市五股區新五路二段上時，車輛從內線車道鑽出想超車，卻被行駛過的聯結車夾困「水泥軌道型護欄」間。蘆洲警方消獲報趕抵，葉男右腳骨折暫無沒有生命危險，警方酒測，葉男酒測值0.66毫克，訊後將依公共危險罪嫌偵辦。

據了解，葉男今天凌晨2時許與朋友同歡後，從國道中山高速公路駛離五股交流道，葉男剛下交流道後一路競速狂飆於新北市五股區新五路二段，行經至新五路二段226號前，葉男不明原因突狂踩油門，從內線車道鑽縫，疑想超越前方由43歲張男所駕駛的聯結車。

未料，葉男超車不成，反遭聯結車包夾在「水泥軌道型護欄」，葉男受困車內無法動彈，警消獲報後，以器材破壞協助葉男脫困，葉男右腳骨折，全身多處擦挫傷，沒有生命危險，事後酒測，葉男酒測值高達0.66毫克，葉男留院開刀治療中，警方將朝公共危險罪嫌偵辦。

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障！