新北市中和區中原東街去年11月間曾發生路邊搶劫案，葉姓男子得知蔡姓男子身懷鉅款，便夥同數名小弟策畫搶劫，尾隨對方到中和區中原二街、中原東街口後，行搶蔡男裝有1000多萬的包包，不僅拿辣椒水噴蔡男臉，還將對方拖行10多公尺，並伸腳將對方踹下車，檢警後續將相關人等查緝到案，發現葉男等人另犯下拐騙珠寶等案，新北地檢署今依加重強盜、加重詐欺等罪起訴葉男等13人。

檢警調查發現，葉男2020年7月間另外涉及詐騙珠寶案，葉男得知施姓民眾有一批價值100多萬的珠寶欲出售，便向對方謊稱認識貴婦團可出售，為了取得對方信任，葉男誘騙對方交付珠寶後，還委託小弟給予對方60萬元借款，隨後還拿出920萬的空頭支票給對方，營造自己有財力的假象，不過珠寶遭變賣後，葉男等人便避不見面，施姓民眾後續兌現支票失敗，才得知被騙。

隔年，葉男又夥同10多名小弟搶劫蔡男，事先要求小弟組成策畫組、後勤支援組、行動組行動，尾隨蔡男，之後趁著蔡男取款時，持摺疊刀刺破對方輪胎，接著大批人持辣椒水、摺疊刀下車搶奪，蔡男被辣椒水噴濺後，仍不鬆手放開背包，一群人便持刀割斷背包肩帶，強扯包包，蔡男見狀飛撲進車內，但歹徒見狀狂催油門，將他拖行10多公尺，還出腳將他踹下車，導致蔡男頭部、肩膀、雙膝、胸口等處都有擦挫傷。

大批人搶完款項後先駕車會合，後續才到天母公園處理分贓款，這時葉男才現身清點贓款數目，檢警循線追查逮捕葉男等13人。不過，葉男被逮後，矢口否認犯行，他稱珠寶案一事為小弟侵吞珠寶，與自己無關，他也沒有參與強盜案件，因麾下一名小弟瞞著他作案受傷，才會到天母公園向對方討公道、索討賠償。

檢方依據相關證人證詞、手機鑑識報告等證據不採信葉男說詞，並依加重強盜、加重詐欺取材罪及違反組織犯罪條例起訴葉男等13人。