國10小客車自撞車頭全毀 駕駛右腳變形急送醫 11:122022/02/20 中時 林瑞益 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道10號快速道路往高鐵方向20日上午近9時發生一件自撞車禍。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道10號快速道路往高鐵方向20日上午近9時發生一件自撞車禍，警方獲報派拖吊車到場處理。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真） 國道10號快速道路往左營高鐵方向20日上午近9時發生一件自撞車禍，31歲王姓男駕駛的車輛車頭全毀，他的右腳變形、頭部撕裂傷，意識清楚，消防局人員將駕駛送醫。警方對他做酒測，酒測值為零。 左營地區上午下雨，對於是否天雨路滑或有其他因素導致車禍，警方表示還要釐清。王姓駕駛的車上沒有其他乘客。 警方獲報後派拖吊車到場拖吊，已經排除路況。警方呼籲，民眾駕駛車輛須謹慎，減速慢行。 YouBike車架遭占用 民怨還不了車 國三水上段大貨車砂石車擦撞 1駕駛噴飛邊坡送醫不治 #國道十號 #駕駛 #快速道路 #國10 #車禍 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 開學首週 蘆洲警加強學幼童車輛稽查 11:452022/02/17 寶島 夫妻天人永隔！國1廂型車自撞翻覆變形 駕駛受困身亡 11:512022/02/16 社會 南投2砂石車對撞 1車頭「對切」輪胎噴飛 駕駛慘夾送醫命危 19:092022/02/18 社會 概念車巡展 VISION AVTR以電影為靈感 04:102022/02/19 時尚消費 花蓮台9線3死2傷重大車禍 轎車超車打水飄 撞路樹成廢鐵 12:252022/02/19 社會 影》邊開邊掉水泥塊 砂石車駕駛被依公共危險罪函送 13:172022/02/16 社會 國一泰山3死車禍！BMW撞分隔島車頭炸開「1人噴飛2人夾死」 06:052022/02/20 社會 驚悚影片曝光！南投2砂石車對撞噴出傳動軸 1駕駛慘卡車內命危 18:542022/02/18 社會 頭份女員工職災遭截肢 善心人士發動捐款 15:092022/02/19 社會 女駕駛等行人被叭 回頭狂噴「叭三小」代價慘痛 22:142022/02/16 社會 小貨車與混凝土預拌車路口互撞 1人骨折送醫 11:522022/02/18 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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