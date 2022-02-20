國道10號快速道路往高鐵方向20日上午近9時發生一件自撞車禍，警方獲報派拖吊車到場處理。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

國道10號快速道路往左營高鐵方向20日上午近9時發生一件自撞車禍，31歲王姓男駕駛的車輛車頭全毀，他的右腳變形、頭部撕裂傷，意識清楚，消防局人員將駕駛送醫。警方對他做酒測，酒測值為零。

左營地區上午下雨，對於是否天雨路滑或有其他因素導致車禍，警方表示還要釐清。王姓駕駛的車上沒有其他乘客。

警方獲報後派拖吊車到場拖吊，已經排除路況。警方呼籲，民眾駕駛車輛須謹慎，減速慢行。