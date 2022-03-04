北市一名黃姓男子，日前到第一銀行內湖分行欲匯款，行員關懷提問時察覺有異，立即通報警方到場。

內湖分局康寧派出所巡佐廖益似與員警廖芳兪等2人到場了解後，黃男表示，他收到友人傳來的LINE訊息，朋友聲稱身受重傷在醫院，要求匯款幫助支付緊急手術費用。

雖然黃男不知道匯款帳號者的身分，僅想要趕緊匯款救人一命，且情緒激動一度不願聽信警方勸阻堅持匯款，員警查看其對話紀錄，發現對方帳號為不明英文名稱，也無相關照片佐證，行員查詢對方帳戶也確認已遭警示，黃男這才被警方勸服，恍然大悟打消匯款念頭。