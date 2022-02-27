推行電動車減碳政策，台中市政府近幾年在各路外停車場廣設充電車格，卻經常遭長時間占用停放，為有效解決此問題，交通局從3月1日起，將在公有路外停車場的充電車格實施累進收費管理措施，第一階段以13處停車場、40格充電車格試辦，未來將持續進行滾動檢討。

台中市目前共有575格電動車停車格位，其中路外停車格部分設有285支充電樁，提供車主免費充電使用，交通局長葉昭甫表示，常有民眾反映路外停車場的充電車格遭未充電車輛長時間停放、占用，使得真正有充電需求的車輛無處可充電，經研議後，決定將充電車格納入收費管理。

葉昭甫指出，此收費措施是依據「台中市公有停車場收費自治條例」暨「台中市公有停車場累進及折扣優惠收費辦法」施行，第一階段實施的部分共有40處無柵欄的公有路外平面停車場、共40格充電車格，將採累進式收費，第一小時費用為20元、第二小時40元，第三小時起每小時收費為60元

交通局表示，針對路外停車場的充電車格實施累進計費，若車輛停放時間越久，就必須繳交越高的停車費，其中包括電動車與未在充電的電動車，藉以避免長時間占用，若是作為充電使用的車輛仍不收費。

葉昭甫強調，持有月票等各式證件的車輛或車種，停放在充電車格也依照累進計費收費，盼讓充電格位留給真正有需要的人、發揮其最大效益，未來將視實施情況做滾動檢討。