酒駕已在今年1月底修法重罰，金門縣府推廣酒後代駕，依時段不同每趟次新台幣1000元至1500元。警方也提醒有需要的鄉親善加利用，保障自己和別人的安全。

警方說明，〈道路交通管理處罰條例〉已於2022年1月28日修正公布，加重對酒後駕車的處罰，其中酒駕累犯紀錄由原來的5年延長為10年，並加重罰鍰及吊銷駕照，另也新增公路主管機關得公布酒駕累犯者姓名、照片及違規事實。

縣府推出酒後代駕服務，由計程車駕駛前往民眾所在地點代為開車，將民眾及愛車安全送達目的地。目前金門監理站已洽「中榮計程車客運行」提供酒後代駕服務，服務費用為早上6時至晚上10時59分每趟次新台幣1000元，晚上11時至早上5時59分每趟次新台幣1500元，服務電話為0935-518215。

縣府呼籲，飲酒場所業者若發現顧客酒後仍要開車，應主動提醒並協助提供代駕資訊，或代叫計程車服務，以杜絕酒駕情形發生，共同為交通安全盡一分心力。

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