《親愛壞蛋》第二波卡司曝光，左起林暉閔、項婕如、劉瑞琪、曾莞婷、謝雨芝、林敬倫。（TVBS提供）

劉瑞琪（左）及台劇女神曾莞婷，演出工心計的豪門母女檔。（TVBS提供）

曾莞婷在《親愛壞蛋》有突破尺度演出。（TVBS提供）

林暉閔（右）、項婕如參與《親愛壞蛋》演出。（TVBS提供）

温昇豪、隋棠、項婕如飾演一家人。（TVBS提供）

六月、林暉閔飾演母子。（TVBS提供）

TVBS與豐采製作的短篇影集《親愛壞蛋》年初公佈首波卡司隋棠、温昇豪、六月與修杰楷後，1日再舉行第二波卡司發佈會，劉瑞琪、曾莞婷與林暉閔、項婕如、謝雨芝、林敬倫戴著面具盛裝出席，其中貴婦母女檔劉瑞琪、曾莞婷有志一同身穿深V性感洋裝、大露事業線，氣勢壓全場！

曾莞婷透露劇中雖然是能力很強的CEO，但為了達成媽媽的心願，不惜犧牲自己、利用感情搏上位，「我10場戲有8場都滿有尺度，有『感情交流』的那種！地點遍及野外、車上，幾乎每次出現就是在『那個』！」雖然不能暴雷透露親密戲對象是誰，但她說，拍這種戲就是跟愈不熟的人愈好、愈不會尷尬，「幸好跟對方不算熟」。

《親愛壞蛋》劇中兩大家庭隋棠、温昇豪與六月、修杰楷的孩子分別由新銳演員項婕如、林暉閔飾演。22歲的項婕如這次演繹18歲的陰鬱高中少女莊映文，她表示這個角色的歷程很像是在坐雲霄飛車，不同階段會有不同面向，也和私下的她滿不一樣。

她坦言小時候超喜歡看《犀利人妻》，一開始滿擔心跟兩位前輩沒合作過，但第一次排練就很有默契，拍戲過程中，一家人相處都很輕鬆，「爸爸温昇豪是很靈活的人，常突如其來丟好笑的台詞，本來很沈重的氣氛，大家都會被他逗笑」。她也一度覺得隋棠較有距離感、氣場超強，接觸後才發現她很熱情，是溫暖又細膩的人，劇中跟爸媽有很多激烈衝突、總是互相「以愛為名」進行言語傷害，有一場戲是母女爭吵後要和解，原本劇本沒有寫到情緒需要哭，但兩人一坐在沙發上，她眼淚就忍不住開始掉，「媽媽哭得超美，結果我哭到一管鼻涕跑出來，又吸不回去，害她無法做好表情管理。媽媽因為常看我哭，鼻子都哭得很紅，還拿一款質地很軟的衛生紙給我用，說是她兒子常在用的，適合過敏的鼻子，我以為她是推薦而已，沒想到隔天還提了一大串來送給我，超暖心的！直接打到我心裡！」

林暉閔也說：「六月姐私下把我當小孩，會分享她的午餐、塞小零食給我吃，分攤她的熱量，開拍第3、4天，她還帶了褪黑激素來給我！」六月還暖心分享超厚的暖暖包，直接搬一大箱道具組給大家取用。

劉瑞琪透露為展現豪門氣勢，她飾演的王林秋雲造型會穿戴許多配飾，例如項鍊、鑽戒、帽子及眼鏡等，搞到最後她都快認不出自己。曾莞婷劇中也首次挑戰抽菸，很怕被看出來是抽假菸，「雖然大家可能都覺得我很會抽菸，但其實我不會，而且那場是情緒很重的戲，還不小心被嗆到」。

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