傅子純、蘇晏霈忘情激吻。（民視提供）

民視8點檔《黃金歲月》大放閃光！劇中蘇晏霈礙於姊姊羅巧倫介入傅子純妹妹苗真的婚姻當小三，害得她遲遲不肯接受傅子純的求婚，險些分手。劇中傅子純的求婚智囊團Gino、蘇炳憲、葉家妤、龍天翔幫他想到一個彩蛋求婚記，事後蘇晏霈表示：「這是我看過最誇張的求婚了，虧編劇想得出來！」

劇中歷經險境的傅子純，被前來營救的蘇晏霈不顧旁人眼光直接激吻！蘇晏霈說，這場戲從早吻到下午，連傅子純的鬍渣都冒出來刮花她的臉，害得她嘴脣跟下巴都紅腫，直呼「好像被菜瓜布刮到一樣！」

傅子純也說，因為蘇晏霈前面情緒很緊張擔心，哭得一把鼻涕一把眼淚，而他是被激吻者，算是「品嚐」了她的淚水跟鼻水，所以是「鹹鹹的吻」；Gino、蘇炳憲、葉家妤、龍天翔等人一旁目睹蘇晏霈激吻傅子純，Gino笑說：「這場吻戲拍太久了吧！」傅子純則開玩笑回：「我有塞紅包給編劇！」蘇晏霈也直呼：「這一集太難賺！」