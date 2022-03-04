蘇晏霈、紅毛、謝京穎、賴芊合及林柏近來合作拍攝民視八點檔《黃金歲月》，擁好交情，日前趁拍攝空檔相約赴苗栗爬虎山，在登山過程中，他們被路過的民眾認出，甚至還被追問劇情進度，尤其蘇晏霈在劇中跟傅子純感情發展，蘇晏霈笑說近期會發喜糖給觀眾了，「不然拖太久雅婷可能沒人要。」

蘇晏霈私下喜愛運動，表示今年適逢虎年，想去挑戰虎山，先前向登山團團長紅毛許願，剛好有相識的嚮導空出一個時段，大家揪團上山；賴芊合感謝登山團相約，一起運動、充實生活，他們當天來回爬約5小時，大家返回台北前，還順路去泡湯，讓謝京穎直說：「這是夢幻行程，跟好友享受美食、美景還能運動到，真的太完美了。」

登山團元老林柏妤曾爬30多座山，經驗豐富，坦言每一次出團都很開心，很像小型同學會，希望參加登山的每個人都可以學到山林知識，「在群組都會分享登山經驗，大家也會討論怎麼增進裝備，確保每一次登山都是安全。」