合歡西北是許多登山客的。（AOA 登山隊提供）

專業登山嚮導「AOA 登山隊」，以規劃山岳活動跟拍攝美照聞名，每月都會推出許多行程，受到許多名人、山友喜愛，指定規劃專屬行程。

「AOA 登山隊」資深嚮導也是知名登山達人Rax，他給新手登山的建議，基本上高度跟溫度的差異一定要特別留意，單日行程最多就是上下1000公尺左右，而每上升1000公尺溫度就降低6度，也就是說許多熱門百岳都在3000公尺左右，溫差特別大，穿搭要符合溫度變化，身上裝備也要跟山岳環境做搭配，特別是鞋子一定要選擇保護腳踝的款式，帶的水和行動糧都是需要考量在內，許多看不到的小地方，反而是登山舒適度的關鍵。

登上玉山主峰，享受台灣百岳之首的美景 。（AOA 登山隊提供）

從事登山活動十幾年的Rax推薦，入門單日行程有合歡西北、志佳陽、羅馬縱走，入門款推薦則有「奇萊南華」，最美必訪則有「嘉明湖」，玉山很好走不好抽中，北大武、南湖大山，比較辛苦但也漂亮，他表示，很多山岳都值得去走走，他說，從事任何的戶外運動對身體而言都是一項考驗，山岳活動也不例外，基本體能，像是每週固定的運動都是必備條件，有基本的體力可以讓自己更享受爬山過程，除此之外，只要有熱愛山林的心，有這個起心動念對於山林對於自己就會多一份責任，出發前裝備的檢查為自己負責，活動進行間對山林的愛護。