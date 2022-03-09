女星許維恩去年3月認愛小6歲男星王家梁，5月就宣布求婚成功，且選擇在同年的11月11日也就是許維恩的40歲生日當天登記結婚，如今正值甜蜜新婚期，但小倆口忙著追進度，日前許維恩曬出現身婦產科的照片高喊：「我來了」，昨天(3/8)卻貼出哭紅雙眼的自拍照，坦言過程「有些艱辛」，讓人看了心疼。

已經40歲的許維恩人生趕進度，趕在2021年結束前與王家梁完婚，又趕在農曆年前搬進近百坪豪宅，且大手筆豪華裝修，許維恩更透露「接下來2人要努力做人，生男、生女都好」，老公也同意，很快地2月底她就在社群曝光去了某知名生殖中心，當天剛好是KID公開求婚成功的日子，兩組人馬都為了求子努力著。

求子進度受到高度關注的許維恩，昨晚突然在IG貼出一張哭紅雙眼的自拍照，吐露確實是去生殖中心準備生子相關事宜，並透露已於po文當天取卵，坦言前置過程頗艱辛，「今天有些疼痛～心情有些差～但就為了自己決定的事情去勇敢前進～去完成未來的夢想」，也坦言於年紀跟時間上都有些晚了，但許維恩並不後悔，「不管是好是壞～我們都盡力做好」。

而她之所以紅了眼眶，不是因為生殖療程太辛苦，而是追了部劇感觸良多，難忍潰堤：「情緒特別滿～特別好哭～特別感性～特別美，所以拍了下來給自己做紀念」，並祝福全天下的女性38節快樂，喊話「你們都是被值得尊敬」，許維恩也呼籲，有生子需求的真的要趁早凍卵，「以前年輕沒有這樣的觀念～現在醫學科技發達了～真的要快～不然年紀大在做這件事情會很累的」。