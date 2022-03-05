王力宏、李靚蕾去年底爆出離婚風波，鬧得沸沸揚揚，網友之前在紐約法院查到他們目前離婚訴訟進度，針對3名孩子的探視權訴訟，他們在紐約時間3月4日（台灣時間3月5日凌晨）開庭，備受外界關注。

至於訴訟相關內容、過程？王力宏所屬的宏聲音樂5日低調表示：「因目前處於司法程序中，不便回應，我們將靜候司法判決。」李靚蕾則是未回應。他們在現場透過線上視訊方式進行，同是王力宏、李靚蕾離婚風波後，首度同場面對面對峙。

近日網友在紐約法院系統發現，李靚蕾1日再度提交7份新證據，加上之前的7份，總共多達14份證據，王力宏也不甘示弱，新增4份證據，一共提交15份證據，雙方似乎對於這場訴訟皆有備而來。

王力宏、李靚蕾除了在紐約法院進行孩子探視權訴訟之外，李靚蕾之前認為王力宏違反協議約定，1月底已向台北地方法院提出相關聲請，他們後續在台協議、開調解庭，仍是媒體關注焦點。