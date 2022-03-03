大陸央視新聞報導，大陸最高人民檢察院3日召開記者會，公布大陸全國檢察機關2021年共立案公益訴訟案件16.9萬件，比前一年上升12.3％。其中，民事立案2萬件，占立案總數的12％；行政立案14.9萬件，占立案總數的88％。其中食藥安全領域公益訴訟達3萬件，又以保健品違法添加和虛假宣傳，問題最為凸出。

大陸最高檢指出，總體上看，大陸去年的公益訴訟檢察工作繼續保持良好發展態勢，辦案量上升，公益保護成效顯著。2018年檢察機關公益訴訟案件立案突破10萬件，達到11.3萬件，2019年為12.7萬件，2020年為15.1萬件，2021年為16.9萬件。

檢察機關持續將生態環境和資源保護、食品藥品安全領域作為公益訴訟檢察辦案的重中之重，辦理生態環境和資源保護領域案件8.7萬件，占立案總數的51.6％；辦理食品藥品安全領域案件3萬件，同比上升10％，占立案總數的17.5％；兩個領域占全部公益訴訟案件的近七成。

在一些危害食品藥品安全公益訴訟案件中，檢察機關探索懲罰性賠償，讓違法主體承擔賠償責任的同時，支付一定數額的懲罰性賠償金，提高違法成本，讓違法者「痛到不敢再犯」，對潛在違法者予以警示。

此外，檢察機關對新領域不斷拓展，辦理公共安全、特殊群體利益保護等新領域公益訴訟案件4.5萬件，占立案總數的26.7％。此外，在國有財產保護、國有土地使用權出讓、英烈保護等領域辦理公益訴訟案件0.7萬件，占立案總數的4.2％。

2021年8月，大陸《個人信息保護法》寫入公益訴訟條款，最高檢指導各地貫徹實施。檢察機關針對手機APP、網路實名購票、人臉識別等人民群眾反映強烈的個人資訊保護突出問題加大辦案力度，2021年，檢察機關共辦理個人資訊保護領域公益訴訟案件2000餘件，同比上升近3倍。

2021年6月，《安全生產法》寫入公益訴訟條款，2021年，檢察機關共立案安全生產領域公益訴訟案件1萬4162件。如燃氣安全領域，針對大陸燃氣事故多發頻發、安全形勢嚴峻複雜的實際，檢察機關把燃氣安全作為工作重點。近兩年來，檢察機關共立案辦理燃氣安全公益訴訟案件1224件。

2021年8月，最高檢部署開展為期一年的公益訴訟品質提升年專項活動。如G322國道湖南省棉花山路段地形複雜、交通事故多發，檢察機關發出檢察建議督促衡南縣交通運輸局履行職責，2021年10月，棉花山路段興建擋土牆、拓寬路肩等工程順利完成。