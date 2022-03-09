台灣鋼鐵集團旗下特殊合金材料大廠精剛(1584)公告2月份自結營收為新台幣8003萬元，年增99.75%、月減33.55%，累計前2月營收為2億49萬元，年增86.34%。雖然農曆新年假期工作天數減少，精剛2月份營收年增率仍達九成，大幅超越以往水準，主要受惠亞洲與歐洲地區的油氣、能源與化工產業需求增加，帶動精剛的鎳基產品外銷量增加所致。

精剛除於2021年建立了鎳基超合金真空感應熔煉(VIM)能量，增加具有可以承接國防高階合金產品能力，2022年公司將進一步強化鈦熔煉相關設備，提升熔煉製程量能，為建構完整的高階合金技術注入可觀的動能，公司得以承接航太相關產品訂單。精剛將聚焦在高階合金材料製造領域，以超合金、鈦合金為主持續擴大非鐵產品組合，未來會持續在國防、航太、油氣、生醫、電動車與其他民生相關高值化產業市場進行開發。

精剛執行長吳柏成表示，近期美洲地區需求亦漸漸明朗，加上產品技術能量提升，業務正積極開發國防及航太之新商機，商業模式調整為可快速出貨的產品組合，為精剛針對第一季業績重要攻略重點，對未來之出貨量成長，抱持穩健樂觀之預估。