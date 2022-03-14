幻象2000飛官獲救、意識清醒 蔡英文下令持續搜尋機體 12:252022/03/14 中時 崔慈悌 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 張惇涵(資料照片) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 稍早1架幻象2000戰機於台東志航基地外海執行例行訓練任務時發生事故，總統府發言人張惇涵今（14）日表示，國防部邱國正部長於第一時間向蔡總統報告，總統指示救援優先，國軍及各單位即刻進行搜救任務，所幸駕駛飛官跳傘並已尋獲。 他說，目前人員平安且意識清醒，由搜救團隊載返基地。總統並指示國防部，對於機體相關搜尋任務持續進行，並進一步釐清事故原因。 和泰產險總經理莊瑞德 把頻繁調職當特訓 俄德法元首通話無果 美國續供烏防衛武器 #飛官 #國防部 #總統 #幻象 #搜救 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中印舉行第15輪軍長級會談 同意保持軍事和外交管道對話 11:092022/03/13 兩岸 韓國新總統宣布這決定 外界憂：易被暗殺 20:492022/03/12 國際 視導新式教召 蔡總統：請國防部滾動式檢討、精進 16:232022/03/12 政治 10歲女童獨自離家逛超商 警接協尋通報秒尋獲 15:202022/03/12 社會 攻烏情報出包 傳普丁軟禁2高官 04:102022/03/13 話題觀察 美國防部助理部長卡爾琳：烏克蘭可做為台灣自我防衛的典範 12:332022/03/13 政治 張競》講話不經大腦的前國防部長 15:492022/03/12 政治 美國防部官員說這句 台灣網友驚呆了 13:282022/03/13 政治 戰車上馬路意外頻傳 酸文好尷尬 04:102022/03/14 政治要聞 本周選書－《輝瑞登月任務》 04:102022/03/12 產業特刊 前參謀總長李喜明不看好新制教召 04:102022/03/14 政治要聞 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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