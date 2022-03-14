稍早1架幻象2000戰機於台東志航基地外海執行例行訓練任務時發生事故，總統府發言人張惇涵今（14）日表示，國防部邱國正部長於第一時間向蔡總統報告，總統指示救援優先，國軍及各單位即刻進行搜救任務，所幸駕駛飛官跳傘並已尋獲。

他說，目前人員平安且意識清醒，由搜救團隊載返基地。總統並指示國防部，對於機體相關搜尋任務持續進行，並進一步釐清事故原因。