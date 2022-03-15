元太(8069)與安勤(3479)合作推出新一代商用電子紙平板解決方案，該款電子紙平板由元力電紙設計，為一款功能強大的電子紙筆記本產品，可供學校、政府部門或企業單位使用。同時，可供合作夥伴依不同領域客戶需求作為貼牌產品。

此款電子紙平板產品具備如筆記本尺寸的10.3吋及A4大小的13.3吋兩款螢幕尺寸供選擇，導入輕薄、軟性背板，且耐摔的產品設計，10.3吋的電子紙平板僅重261克、厚度僅僅5.85公釐；13.3吋則僅重368克，厚度為5.7公釐。

兩款電子紙平板採用最新黑白電子紙顯示技術E Ink Carta 1250，電子紙顯示螢幕具備更高的對比、更快速的翻頁速度，並提升數位筆寫速度，並搭配Wacom EMR技術的無電池數位筆。

由於顯示螢幕具有防滑、無玻璃疊構設計，更賦予自然、直覺與流暢的手寫感受，提供使用者如同於紙張書寫的數位筆寫體驗。無眩光、對雙眼舒適，甚至在與陽光下也清晰可視，非常適合長時間的沉浸閱讀與筆記。每款電子紙平板亦均具備長效的電池續航力，搭載32GB儲存容量與進階的資安防護功能，可對使用者的資料進行安全性加密。

現今各行各業均尋求更多能提供給客戶有助環境永續的解決方案，電子紙平板可減少一次性用紙，單次充電即可使用長達數周的絕佳電池續航力，可以降低能源耗用，達到環境友善的產品設計理念。透過系統設計，電子紙平板解決方案可彈性的依照不同產業的工作流程與應用需求進行客製化調整，適用於許多不同產業，包括企業教育訓練、科學與技術服務、健康照護與醫療、現場服務管理、法律與金融服務、人力資源管理、以及出版與印刷等產業領域。元太與安勤將提供企業客戶電子紙筆記本產品技術開發支援，以優化需求功能與使用者介面。