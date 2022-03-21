可編程邏輯閘陣列(FPGA)設計廠一元素(6842) 2021年合併營收為10.22億元，稅後淨利為0.36億元，均創下歷史新高表現，且較2020年分別成長15.85%、4.99%，以目前股本2億元計算，每股稅後盈餘為1.79元。

一元素2021年營收獲利均創新高，主要受惠客製化IC設計驗證平台、人工智能及無線通訊網路等設計服務與解決方案銷售持續提升，隨FPGA晶片缺貨問題緩解，公司FPGA相關設計服務及產品將逐步加溫。以目前訂單狀況來看，下游客戶FPGA設計服務訂單持續增加，一元素近期並推出多款金融科技、智慧製造及無線通訊等高速運算應用整合方案，今年FPGA設計服務發展動能可期。

一元素為美國半導體大廠賽靈思(Xilinx)大中華區最大的認證培訓服務夥伴，多年來以FPGA系統單晶片(SoC)為核心技術，自主研發各類高速運算平台，並整合相關硬體電路與軟體設計服務，依照客戶不同規格需求，量身製造具備即時調整修改功能的設計工具及整合方案，有效降低下游客戶的研發成本，縮短終端產品上市時間，搶攻高階利基型應用市場。

根據市場研究機構Global Market Insights最新報告顯示，受惠半導體高階製程加速推進，及各式運算加速晶片需求大幅提升，2020年全球FPGA產值約為60億美元，將快速成長到2027年超過150億美元的市場規模。

一元素表示，公司除了提供客戶FPGA設計服務外，亦提供電子設計自動化(EDA)晶片設計驗證平台，一元素自2018年起加入全球第一大EDA原型驗證系統HAPS Connect Program(HCP)合作夥伴，成功打入全球EDA產業供應鏈，提供下游IC設計客戶各式HAPS高速傳輸模組與次系統，預估隨半導體高階製程單晶片的設計複雜度與可調變性提高，一元素EDA設計相關服務可望持續成長，挹注整體營收獲利貢獻。

另外，一元素董事會也通過每股擬配發現金股利1.25元現金股利，配發比率高達70%。