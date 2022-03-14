敏實集團塞爾維亞工廠上周五正式開業，也是精確(3162)建立的歐洲第一個生產基地。初期以Volkswagen電動汽車MEB平台作為主件2023年後將陸續投入汽車其他配件鋁件產品製造銷售，預估至2030年，精確在該案累計可認列投資收益將達15億元台幣。

精確為敏實集團的鋁壓鑄零件最大供應商，除了將鋁合金鍛造、加工技術應用在自行車零部件產品發展上，在考量自行車產業競爭日趨激烈，更以鋁合金鍛造加工技術能力為基礎，成功將其應用在鋁合金汽車零部件產品領域，切入天窗滑軌、行李架等鋁合金汽車零部件市場，成功拓展汽車零部件市場。

近年來隨著電動車對於輕量化的要求，鋁合金即是應用最廣泛的輕量化材料，隨著鋁合金材料在電動車應用範圍逐漸擴大，車身結構等其他零部件輕量化需求大增，且導入壓鑄製成已成為必要投資和生產工藝。

為確保競爭優勢，精確2021年6月籌資13.2億元新台幣與大陸壓鑄大廠亞德林合資，在塞爾維亞建立歐洲第一個生產基地。上周塞爾維亞洛茲尼察工廠舉行開業典禮，塞國總統武契奇親自出席並致辭，敏實集團執行董事長魏清蓮、洛茲尼察市長佩特羅維奇以及寶馬、豐田和雷諾等知名汽車企業代表均參加典禮，並聽取精確的簡報。

精確指出，塞爾維亞廠初期以Volkswagen電動汽車MEB平台作為主件2023年後將陸續投入汽車其他配件鋁件產品製造銷售，將擴大電動車電池盒壓鑄件產品市場、拓展歐洲銷售通路與客戶，並提升相關產品核心技術以及培育技術人才，預計今年第三季起開始交貨。該投資公開說明書中預估精確2030年前，可累計認列投資收益達15億元台幣，有望成為海外的金雞母。