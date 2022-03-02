「南拳媽媽」成員彈頭（宋健彰）去年捲入王力宏與李靚蕾婚變風波，不僅開譙「黑人」陳建州，還提及徐乃麟（乃哥）及唐從聖的往事，更暗指徐乃麟「認識黑白兩道」，引來徐乃麟憤而提告。今(2日)稍早，彈頭在臉書發表約250字親筆信，鄭重向徐乃麟道歉，並將於今下午3時親自登門道歉，讓徐乃麟點頭撤銷告訴。

彈頭去年見蕾宏婚變風波不斷，先是開嗆陳建州平時自稱是天王的好友，風波爆發卻不敢說話，引來陳建州無奈回應，不願與之起舞，之後彈頭又將矛頭指向徐乃麟，但徐乃麟受訪直指不認識彈頭，讓彈頭再度開砲攻擊，並提起徐乃麟與唐從聖過去衝突一事，又說不論黑白兩道「沒人能摸我頭」，引來徐乃麟提告。

彈頭發出親筆道歉信。（圖／翻攝自Devon Song臉書）

在中華網路電視協會理事長葛樹人介入幫忙調解下，彈頭今低頭發文道歉，寫下：「請求乃哥（徐乃麟大哥）大人有大量、海納百川的胸襟能夠原諒晚輩愚弟在2個月前：由於看到新聞新聞悚動標題下；一時衝動、未經思考下失序的發言」。

彈頭進一步表示，由於他的失言，要向乃哥和媒體同仁、社會大眾製造出的不安表達歉意，「愚弟深知不夠輩份，所以懇救媒體前輩葛樹人老師及恩人引領我帶我向乃哥（徐乃麟大哥）放上我最深的歉意」。

彈頭道歉信全文：

致歉信

晚輩，彈頭宋健彰，藝名：南拳媽媽彈頭

在此以最深摯的心向乃哥（徐乃麟大哥）致上最深的歉意並祈願能夠當面向大哥致歉！請乃哥（徐乃麟大哥）大人有大量、海納百川的胸襟，能夠願（原）諒晚輩愚弟在2個月前：由於看到新聞新聞悚動的標題下；一時衝動、未經思考下失序的發言，對於敝人晚輩所造成的動盪以及負面的影響，無論對乃哥（徐乃麟大哥）、對辛苦的媒體同仁，以及社會大眾所造成的打擾與不安。

敝人晚輩再三深深致歉，愚弟深知不夠輩份，所以懇救媒體前輩葛樹人老師及恩人引領我帶我向乃哥（徐乃麟大哥）放上我最深的歉意，並且再次向辛苦的媒體和社會大眾獻上敝人十二萬分的歉意。

南拳媽媽彈頭2022 3.2.