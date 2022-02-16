張姓男子在北市大同區開設手機行，從購物網站大量批入蘋果手機周邊仿冒品，包括電源轉接器、傳輸線及螢幕面板，蘋果公司在台聘用大批訪查員，循線向張購買並送驗、提告，士林地檢署偵查後，日前依商標法起訴張男，得處1年以下徒刑獲併科5萬元罰金。

檢方調查，張男在大同區開設手機行1年多，2019年10月時，從阿里巴巴購物網站及士林夜市，批入仿冒的蘋果手機周邊商品，並將東西公然擺放在店內販售。

蘋果公司日前派人購買這些商品，包括2200元的手機面版、490元傳輸線及電源轉接器，經鑑定後全為未授權的仿冒商品，認為權利遭到侵害，由法務將張提出商標法告訴，檢警另於2020年5月前往張的手機行，查扣134個電池、18個螢幕面版及9條傳輸線。

張偵訊時坦承一時不查，才會購買仿冒品並販賣圖利，但供稱沒有賣出多少，所賺不多，士檢日前偵結，依違反商標法第97條將張起訴，得處1年以下有期徒刑、拘役或併科5萬元以下罰金。