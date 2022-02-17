傅女拍頭打招呼，遭劉男推倒在地，6歲兒子提供壓歲錢讓她驗傷提告。（翻攝自記者爆料網）

苗栗有位傅姓女子日前到餐廳點餐外帶時，看見熟識的劉姓男子與友人正在用餐，便上前拍了劉男頭部欲打招呼，卻引發對方不滿，劉男起身推倒傅女並飆罵「三字經」，而站在門外的6歲傅子目睹全程，卻成熟的掏出壓歲錢給傅女，鼓勵她去驗傷提告。

據了解，一名傅姓女子在11日晚間8時許前往苗栗某間餐廳購買餐點時，一進門剛好看見熟識多年的劉姓男子與友人在用餐，傅女走向前，向劉姓男子打聲招呼，傅女一巴掌拍了男子頭部，正要開口說：「你怎麼在這邊」，豈料傅女的話未說完，劉男突然氣憤起身將她推倒在地，並狂罵「三字經」，傅女隨後站起來對劉男說：「我跟你開玩笑的不行嗎？」，兩人就在餐廳內大聲互嗆後離開。

傅女表示，該位男性友人在地方上有權有勢，她事發當日原先打算就此了事，但她的6歲兒子站在門外全程目睹，還詢問她被欺負為何不還手、不報警，讓她聽了非常感動，決定改變心意，不姑息暴力，前往醫院驗傷提告傷害，希望能討回公道。對此，警方則表示，已依法受理報案。