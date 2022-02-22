俗話說「千金難買好鄰居」，而一名網友在臉書控訴，他的鄰居對他懷恨在心，自本月5日至今接連在家門前裝上5支監視器，有的方向還對準他家，就算請警察報警處理對方也不收斂，讓他相當頭痛。

一名家住新北市林口區的網友在臉書社團《爆料公社公開版》發文，稱一名鄰居搬來之後，曾在住處附近騎機車被檢舉，該鄰居便認為他是始作俑者，此後長期騷擾他達2年。

原PO表示，本月5日時，該鄰居突然在其家門前裝設2支監視器，他認為鄰居裝設監視器已經侵犯到隱私，便報警尋求協助，未料該鄰居見狀還作勢要打人，並出言恐嚇他，他事後也在警方的協助下，對鄰居提告恐嚇與妨害名譽罪。

原PO續說，結果該鄰居非但不收斂，此後又接續裝設3支監視器，其中一支的角度還直直對著他家門口，而他通報社區管委會與里長也毫無效用，該鄰居甚至當眾嗆聲，「我就是要抓你」，讓他忍無可忍。

圖左為網友對鄰居提告的報案三聯單，圖右紅圈處為原PO鄰居在騎樓裝設監視器。（翻攝自臉書社團《爆料公社公開版》）

男子在臉書上發文抱怨鄰居的惡行。（翻攝自臉書社團《爆料公社公開版》）

文章曝光後，許多網友留言獻技，紛紛氣憤表示，「我印象中監視器視角不可錄到他人住家門口，如果一直錄到他人住家門口，就已經侵犯隱私了」、「懷疑檢舉就被騷擾？騷擾案件沒順便提告嗎？不是你檢舉太可惜了，如果是我以後天天檢舉他」；也有網友認為，這僅是原PO的單方面說法，但原PO若認為權益受損可報警提告，交給警方與檢察官釐清真相與責任歸屬。