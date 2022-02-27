宗教能寬慰人心，不過若是突然看見不清楚用途的符咒亂貼，民眾難免會心生畏懼。日前就有網友透露，對門鄰居突然在門口貼上一道金紙符咒，讓他相當好奇背後用意，貼文一出隨即掀起熱議，並釣出內行人出言安撫，「金紙上畫的，是請神的，銀紙的才要注意！」

原PO日前在臉書社團《靈異公社》PO出一張照片，並PO文透露，當天出門時突然發現對門鄰居在套房門口上方，貼出一張以金紙為底的符咒，讓他著急PO網求助「有人知道這張符的作用是什麼嗎？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「告訴房東這間有鬼符」、「有疑問要問房東」、「可能前房客住的不好，房東找宮廟開個淨宅鎮宅等等之類吧」、「每個人的情況不同，符是依照需求來貼的，如果好奇，可以問問對方其實很快就知道了」。

不過也有內行人解答這是一張鎮宅擋煞的符咒，「用於鎮宅擋煞，不是不好的，類似大符」、「金紙上畫的，是請神的，銀紙的才要注意」、「看到這種真的不用擔心，要害人的才不會放在明顯處讓你看到」、「正常安宅鎮煞用的，如果有負能量磁場跟回家，化解排除用，5到7年需更換」。