台中市王姓家長1對雙胞胎委託一家私立托嬰中心照顧，11日發現雙雙受傷，家長審視監視器發現疑是托育員「故意」踢桌子，導致桌子撞到雙胞胎的哥哥臉頰瘀青受傷；托嬰中心說，托育員用腳挪動桌子，桌緣不慎撞到已向家長致歉。社會局強調，該局獲報後，立即調閱監視器畫面，釐清是否有不當照顧情事。

雙胞胎的家長指控說，他兒子返家兩人臉上都帶傷，請托嬰中心提供錄影畫面，托嬰中心還規定不能錄影與翻拍照片；從監視器畫面發現雙胞胎兒子的哥哥當天中午用完午餐站在桌子旁邊，托育員見到卻刻意用腳踢桌子，哥哥站不穩整個人往前傾倒，眼睛下方的臉頰處瘀青。

社會局指出，家長說雙胞胎的弟弟臉部受傷是爬樓梯上2樓時跌倒，托育員跟在後面，因手上拿滿物品，包括左手兩個書包、右手兩個睡袋、外套等，突發意外發生時，托育員沒有多餘的手，可以保護小孩才造成受傷。

該托嬰中心表示，雙胞胎弟弟受傷是因當天下午等候家長來接時，托育員抱著哥哥，弟弟和其他嬰幼兒玩耍時撞到櫃子；托育員絕非故意，該托嬰中心接受家長建議，並改善相關設施。

社會局強調，針對雙胞胎疑似照顧不當，該局於17日接獲通報，社工隔天訪視家長也已調閱監視器畫面，將再詳細檢閱，並至托嬰中心訪視，釐清是否有不當照顧的情況。